إيران تعبر عن مساندة تركيا بعد محاولة الانقلاب العسكري

قالت إيران اليوم السبت إنها تساند الحكومة التركية بالكامل ضد محاولة انقلاب عسكرية وعبرت عن قلقها من نتائجها.

وترأس حسن روحاني، الرئيس الإيراني، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي اليوم السبت لمناقشة التطورات الأخيرة في تركيا التي تحركت فيها القوات الموالية للحكومة لسحق بقايا منفذي محاولة الانقلاب الذي وقع مساء أمس الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني قوله بعد الاجتماع "نساند الحكومة الشرعية في تركيا ونعارض أي نوع من الانقلاب، سواء كان مصدره من الداخل التركي أو كان مدعوما من أجانب."

وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف تحدث هاتفيا ثلاث مرات مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وقال ظريف على تويتر إنه كان "قلقا بشدة حيال الأزمة في تركيا. الاستقرار والديمقراطية وسلامة الشعب التركي هي الأولويات القصوى."

وفي وقت لاحق أشاد ظريف بمؤيدي الرئيس رجب طيب أردغان الذين نزلوا إلى الشوارع لمعارضة تحرك الجيش.

وقال "دفاع الشعب التركي الشجاع عن الديمقراطية وعن حكومتهم المنتخبة يثبت أن الانقلابات لا مكان لها في منطقتنا ومآلها الفشل."