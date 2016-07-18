روسيا تسلّم إيران "الجزء الصاروخي" من نظام إس-300

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء اليوم الاثنين أن #روسيا سلمت لـ #إيران الجزء الصاروخي من نظام #إس_300 سطح-جو الدفاعي على أن تنتهي #موسكو من تسليم كل الأجزاء إلى #طهران بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت الوكالة المقربة من #الحرس_الثوري الإيراني: "الشحنة الأولى من #صواريخ النظام الدفاعي إس-300 دخلت إيران مؤخرا بما يوضح تصميم إيران على تسليح دفاعاتها الجوية بهذا النظام".

وأثارت موافقة روسيا على تزويد إيران بنظام إس-300 قلق #إسرائيل إذ قالت إيران من قبل إنها تهدف لتدمير إسرائيل.

وتقول روسيا إنها ألغت عقدا لتسليم ذات النظام لإيران في 2010 تحت ضغط من الغرب.

ورفع الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين هذا الحظر المطبق ذاتيا في نيسان/أبريل 2015 بعد التوصل لاتفاق مؤقت مهد الطريق لـ #الاتفاق_النووي الكامل الذي أبرم في تمو./يوليو من العام الماضي.

وسلمت روسيا أول أجزاء من نظام إس-300 ، وهي أنابيب الصواريخ ومعدات الرادار لإيران، في نيسان/أبريل الماضي.