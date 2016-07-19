بالصور.. أكراد إيران يستعدون لمواصلة العمل العسكري

تواصل بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني عملياتها المسلحة ضد الحرس الثوري، وتهيئ نفسها لمرحلة جديدة من المواجهات بعد تهديدات طهران لإقليم كردستان العراق باجتياح الإقليم الذي يؤوي فصائل من تنظيمات أكراد إيران.

وكانت الاشتباكات التي اندلعت بين الديمقراطي الكردستاني والحرس الثوري بالمناطق الكردية شمال شرق إيران، والتي استمرت حوالي شهر، خلفت عشرات القتلى من الطرفين، وتعرضت خلالها قرى كردية بالإضافة إلى مناطق داخل كردستان العراق أيضا، للصقف المدفعي من قبل القوات الإيرانية.

وكان مصطفى هجري، الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، أعلن أن استئناف العمليات المسلحة للبيشمركة بعد توقف دام 20 عاما، يأتي بهدف توحيد النضال الكردي بين الجبال والمدن، في ظل تزايد القمع الإيراني وازدياد الإعدامات ضد النشطاء الأكراد وعدم اعتراف طهران بالحقوق القومية للكرد وسائر القوميات في إيران.

وفي هذا السياق، أرسل الصحافي الكردي آسو صالح، الذي يغطي أنشطة وعمليات بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في جبال قنديل على النقاط الحدودية بين إيران والعراق، أرسل تقريرا مصورا لـ"العربية.نت" يظهر تدريبات البيشمركة هناك.