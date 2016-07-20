إيران تهدد بإلغاء الاتفاق النووي رداً على بان كي مون

هدد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني بإلغاء الاتفاق النووي والبدء بتخصيب اليورانيوم، وذلك رداً على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي قدمه إلى مجلس الأمن، وسط تصاعد التصريحات الرسمية من طهران حول قرب انهيار الاتفاق.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اتهم الاثنين الماضي، في تقريره إيران بـ"انتهاك روح الاتفاق النووي" من خلال عدم الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، خاصة في ما يتعلق بالتجارب الصاروخية المثيرة للجدل، والتي تتحدى بها طهران القرار 231 الصادر عن مجلس الأمن، وكذلك تدخلات إيران في المنطقة ودعمها للإرهاب.

وقال لاريجاني في كلمته الافتتاحية بالجلسة المفتوحة بالبرلمان الأربعاء، إن "المجلس يحذر الولايات المتحدة الأميركية من أن السلوك المؤذي فيما يخص تنفيذ الاتفاق النووي بلغ الحد الذي لم يترك أمام إيران خيارا سوى الرد المقابل"، حسبما نقلت عنه وكالة فارس".

ورأى رئيس مجلس الشورى الإيراني أن وصف بان كي مون لاختبار الصواريخ الإيرانية الباليستية بأنه يخالف روح الاتفاق النووي، بأنه تصريح "يؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة"، حسب تعبيره.

وهاجم لاريجاني، بان كي مون أيضا بسبب تأكيده على الأعمال الإرهابية التي يقوم بها قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، قائلا: "إن أسخف من تلك المزاعم، إشارة الأمين العام وبعض أعضاء مجلس الأمن إلى حضور قائد قوة القدس إلى العراق، حيث اعتبروها مصداقا لانتهاك الاتفاق ".

ودعا رئيس مجلس الشورى الإيراني المقرب من التيار المحافظ، إلى أن "تقوم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بإنشاء وتدشين المصنع النووي لتخصيب اليورانيوم بالنسبة التي تحتاجها البلاد"، على حد تعبيره.