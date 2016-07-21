إيران.. اعتقال 40 بلوشيا بتهمة التخطيط لعمل عسكري

أعلن وزير الداخلية #الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي عن اعتقال 40 شخصا بتهمة التخطيط لعمل عسكري، واستهداف مراكز عسكرية وأمنية في مدينة خاش، وسط إقليم #بلوشستان جنوب شرقي إيران.

ووفقا لوكالة "فارس"، فقد أكد فضلي أن المتهمين أرادوا حفر نفق لاستهداف مركزين أحدهما عسكري والآخر أمني في مدينة خاش، دون أن يكشف عن هوية المعتقلين او التنظيمات التي ينتمون اليها.

وبحسب وزير الداخلية الإيراني، فقد كشفت السلطات ليلة الأربعاء، عن نفق بطول 40 متراً وعمق 20 مترا في كان المتهمين يعتزمون من خلاله القيام بعمليات بتفجيرات تحت الأرض بصورة متزامنة"، على حد قوله.

ومنذ سنوات تخوض مجموعات بلوشية مسلحة كـ #جيش_العدل و"أنصار الفرقان" وغيرهما عمليات مسلحة ضد #الحرس_الثوري والمراكز العسكرية والأمنية الايرانية في إقليم بلوشستان ردا على ما يقولون إنه اضطهاد قومي وتمييز طائفي تمارسه السلطات ضد البلوش وأهل السنة في #إيران عموما.

وكانت شرطة إقليم بلوشستان أعلنت في بيان، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنها قامت بعمليات مشتركة مع قوات الأمن تم خلال تفتيش بعض المنازل والقيام باعتقالات عشوائية.

وذكر البيان أن المتهمين بالإضافة الى حفرهم النفق، فإنهم أحضروا متفجرات إلى جانب جهاز تحكم (ريموت) لصاعق تفجير وكميات من الأسلحة وأدوات حفر متطورة وخريطة تبين مسار الحفر نحو الأماكن المستهدفة.