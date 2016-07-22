إيران.. اشتباكات حدودية مع مجموعة قادمة من تركيا

أعلن مسؤول كبير في #الحرس_الثوري الإيراني أن قواته اشتبكت مع مجموعة من أربعة أشخاص قدموا من #تركيا وقتلت أحدهم وأوقفت آخر بينما لا يزال اثنان فارين.

ورصد الحرس الثوري الرجال الأربعة بالقرب من مدينة #سلماس في ولاية #اذربيجان الغربية القريبة من الحدود بين #إيران وتركيا، حسبما أفاد قائد قوات الحرس الثوري في المنطقة العقيد #علي_رضا_مدني .

وتابع مدني: "فر اثنان باتجاه الأراضي التركية واعتقل واحد وقتل آخر خلال العلمية"، مضيفاً أنهم كانوا بصدد القيام بعمليات ارهابية.

ويأتي الحادث غداة إعلان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني #فضلي أنه تم اعتقال أربعين شخصا في جنوب شرقي إيران ضمن مجموعة كانت تنوي مهاجمة مراكز عسكرية في منطقة #خاش بجنوب شرقي البلاد في ولاية #سيستان_بلوشستان على الحدود مع باكستان وافغانستان.

ومنذ يونيو الماضي، تدور مواجهات عنيفة بانتظام بين عناصر في قوات الأمن الإيرانية وأكراد معارضين قرب الحدود مع العراق مع افغانستان وباكستان.