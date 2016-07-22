بالفيديو.. انفجار شاحنة للحرس الثوري محملة بالذخائر

نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطعاً لانفجار #شاحنة محملة بالذخائر تابعة للحرس الثوري على الطريق ما بين محافظتي زنجان وقزوين، الخميس، ما أدى إلى إغلاق هذا الطريق الرئيسي بضعة ساعات.

ويظهر الفيديو انفجارات متتالية وسط تصاعد ألسنة اللهب في وسط الطريق، حيث استمر الحريق لحوالي 30 دقيقة، وقد حول الشاحنة وما فيها إلى ركام، وفقاً لوكالة الأنباء #الإيرانية "إرنا".

في هذا السياق، قال العقيد رمضان شريف، مسؤول العلاقات العامة في #الحرس_الثوري_الإيراني في تصريحات الجمعة، إن "الشاحنة كانت تحمل قذائف مدفعية وتتبع لإحدى الوحدات في الحرس الثوري، حيث اصطدمت بالسياج بعد تمزق أحد إطاراتها بسبب درجة الحرارة المرتفعة، ما أدى الى حدوث انفجار مفاجئ بالذخيرة".

ونقلت وكالة #فارس عن هذا المسؤول العسكري، قوله إنه لم يصب أحد بأذى جراء هذا الانفجار، بسبب الإجراءات الذي اتخذها فريق الحماية الذي كان يرافق الشاحنة، إلّا أن عنصرا من قوى الأمن أصيب بخدوش بسيطة.