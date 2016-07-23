بالصور.. الإيرانيون يسخرون من ملابس بعثتهم الأولمبية

كشفت #اللجنة_الأولمبية_الإيرانية اليوم السبت عن الملابس الخاصة ببعثتها المشاركة في دورة #الألعاب_الأولمبية المقرر إقامتها بمدينة #ريو دي جانيرو في #البرازيل في آب/أغسطس المقبل.

وانتقد الناشطون الإيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الملابس بعدما عُرِضت عبر موقع الاتحاد الأولمبي الإيراني، منتقدين مسؤولي الاتحاد ومصمم الألبسة التي عادة ما يتم التعاقد معه قبل أشهر من بدأ مراسم #الأولمبياد كل أربعة أعوام.

عدم تناسق الألوان وافتقارها للجمال وعدم وجود رسالة في التصميم، كان من بين الانتقادات التي وجهها الإيرانيون لملابس البعثة الأولمبية لبلادهم المشاركة في ريو.

ونشر موقع "ورزش 3" المهتم في قضايا #الرياضة في #إيران صورا لملابس بعثات دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا وإيطاليا للمقارنة بينها وبين الملابس الإيرانية.