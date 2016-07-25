طهران تؤكد احتجاز شخص أميركي إيراني

أكدت #إيران الأحد احتجاز شخص يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية كان يزورها، وذلك في أحدث حلقات سلسلة اعتقالات لمزدوجي الجنسية بدأت العام الماضي.

وردا على تقارير عن اعتقال شخص يحمل جنسيتين بسبب اتهامات تتعلق بالأمن القومي نقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن غلام حسين محسني اجئي، المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران قوله في مؤتمر صحافي أسبوعي، إن "تقرير #احتجاز #أميركي من أصل إيراني صحيح".

وامتنع أجئي عن ذكر اسم المحتجز، وقال إنه لا يعلم التهم المحددة التي ستوجه إليه. وأضاف أن الاعتقال جرى في مدينة جورجان في شمال شرق البلاد، ولكن المحاكمة ربما تجري في طهران.

وذكرت صديقة لروبن رضا شاهيني الذي يحمل الجنسيتين، أن شاهيني اعتقل أثناء زيارته لأمه في جورجان في وقت سابق هذا الشهر.

وسئل وزير الخارجية الأميركي جون #كيري عن قضية شاهيني خلال مؤتمر صحافي عقد الأسبوع الماضي فأجاب أنه لا يستطيع الإدلاء بتعليق "في هذا التوقيت".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة اطلعت على تقارير تفيد باحتمال احتجاز مواطن أميركي، وأن الوزارة تدرس هذه التقارير.

وأفاد أصدقاء وأقارب للمحتجزين أن الحرس الثوري الإيراني اعتقل 6 إيرانيين على الأقل من مزدوجي الجنسية خلال الشهور التسعة الماضية، وهو ما يعني احتجاز أكبر عدد من الإيرانيين مزدوجي الجنسية في السنوات الأخيرة. وأكدت الحكومة معظم الاعتقالات دون أن تقدم تفاصيل عن أي اتهامات.

ولا تعترف الحكومة الإيرانية بازدواج الجنسية، مما يحرم السفارات الأجنبية المعنية من التواصل مع الأفراد الذين يتم احتجازهم.