الأمن الإيراني يقمع مظاهرة للأتراك في تبريز

قامت قوات الأمن الإيرانية بقمع مظاهرة سلمية للأتراك الآذريين في مدينة تبريز، شمال شرق #إيران ، حيث خرج الآلاف للتنديد بمقال نشرته صحيفة "طرح نو" تضمن عبارات وصفت بـ"العنصرية" ضد الأتراك.

وأفاد موقع "أويان نيوز" المحلي بأن المئات من المواطنين خرجوا مساء الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة وسط المدينة، يهتفون بشعارات قومية للتنديد بالخطاب العنصري ضد القومية التركية من قبل هذه الصحيفة ووسائل إعلام إيرانية أخرى.

وبحسب الموقع، سرعان ما طوقت قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب مكان المظاهرة وانهالت بالضرب بالهراوات على عدد من المتظاهرين.

كما نقل الموقع عن شهود عيان قولهم إن السلطات هاجمت التجمع بعنف رغم حضور الكثير من النساء بين المحتجين الذي قدر عددهم ما بين 1000 و 1500 متظاهر. واعتقلت قوات الأمن عدداً من الشباب، من ثم قامت بتفريق المظاهرة دون حدوث اصطدامات أو رد فعل من قبل المتظاهرين.

كما أرسل ناشطون أتراك آذربيجانيين صوراً تظهر قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب وهي تحاصر مكان التجمع.

وكانت صحيفة "طرح نو" قد نشرت في عددها الصادر الأربعاء الماضي مقالاً تضمّن عبارات وصفت بـ"العنصرية" ضد الأتراك، مما أثار استياء الآذريين في إيران، الذين شنوا حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، دعوا خلالها إلى التظاهر للتنديد بتكرار الموجة العنصرية في الإعلام الإيراني ضد القومية التركية.

وجاء في المقال الذي نشر تحت عنوان "بوابات رستم السبع " - ورستم هو بطل كتاب أسطورة "الشاهنامه" الفارسية - أن "القائد الفارسي في معركة مع الأتراك وصف قائد الجيش الطوراني بـ"الذليل"، مشيراً إلى أن "رستم خاطب القائد التركي بالقول إننا لا نعترف بالطورانيين كرجال، بل إنهم أذلاء كالنساء، وأنت أيها التركي الذي تأتي من عرق وقوم قذرين، فأنت لست كفؤاً لقتال الرجال، فاذهب وامسك بيدك المغزل واعمل كالنساء في غزل القطن".

ووصف نشطاء الأتراك في إقليم آذربيجان الإيراني، الذين تداولوا المقال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بأن هذا الخطاب العنصري استهدف ثلاث فئات بالإهانة والتحقير، حيث هاجم الكاتب في الوقت نفسه كلاً من القومية التركية والنساء و"ممتهني غزل القطن"، وفق تعبيرهم.

وليست هذه المرة الأولى التي يسيء فيها الإعلام الإيراني للقومية التركية في البلاد والتي تشكل حوالي 25% من السكان، حيث سبق وأن اندلعت مظاهرات عارمة في كافة مدن إقليم آذربايجان احتجاجاً على تعمد تكرار الإهانات ضد القومية التركية الآذرية في الإعلام، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث خرجت مسيرات في كل من مدن تبريز وارومية ووزنجان وأردبيل وقزوين، اعتقلت السلطات الأمنية خلالها مئات الشبان الآذريين الذين حكم على 27 منهم من قبل محكمة الثورة بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

