واشنطن تسمح بتوجه طائرات أميركية الصنع إلى إيران

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها ستسمح لشركات الطيران الأجنبية باستخدام #طائرات أميركية الصنع للطيران إلى #إيران مانحة ضمانات أكبر لشركات الطيران، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه إيران إعادة توطيد الصلات التجارية في أعقاب رفع العقوبات.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، إذنا يسمح للطائرات الأميركية الصنع "بالنزول المؤقت" في إيران، ما يعني السماح صراحة لشركات طيران مثل لوفتهانزا والخطوط الجوية التركية أو شركات طيران أخرى تطير عادة إلى إيران باستخدام طائرات أميركية الصنع أو طائرات بها قطع غيار أميركية للطيران إلى إيران.

ويسمح الاتفاق النووي الموقع بين إيران والغرب للشركات الأميركية بالحصول على تراخيص لبيع طائرات مدنية لإيران، ولكن صفقة مقترحة بين شركة بوينغ وإيران أثارت غضب أعضاء الكونغرس الأميركي الذين يحاولون وقفها. والإذن الذي صدر يوم الجمعة ليس له تأثير على صفقة #بوينغ.