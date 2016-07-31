معلومات من 2001 تدعم علاقة إيران بـ"التطرف"

ظهرت تقارير تربط #طهران بالتنظيمات الإرهابية مع تراكم الأدلة التي ترجح وجود هذه العلاقة منذ 2001.

وتوضحت علاقة طهران بتنظيم #داعش من خلال وثائق ومعلومات فككت الألغاز التي أحاطت العلاقة بينهما، فضلا عن ربط خيوطها مع #القاعدة .

وتطابقت تقارير ووثائق في التأكيد أن العلاقة بين طهران وداعش ممثلة أولا في القيادي السابق #أبو_مصعب_الزرقاوي نسجت بوساطة قلب الدين حكمتيار، القيادي الأفغاني الذي انقلب أخيرا على طهران.

وتشير المعلومات إلى أن الزرقاوي هرب إلى إيران تحضيرا لدخوله #العراق .

فيما رصد تقرير لمجلة "الاتلانتك" الأميركية من عام 2006 رصد خط سير أبو مصعب الزرقاوي إلى إيران الذي وصل إليها عام 2001 قادما من أفغانستان، وبقي فيها لسنة وشهرين.

كما شدد التقرير على أن لإيران دوافع عدة لدعم الزرقاوي، أبرزها الطموح الإيراني في السيطرة على العراق، حيث يسهل بقاء العراق بعيدا عن الاستقرار، وذلك ما قدمه الزرقاوي لتبرز الاستراتيجية الإيرانية المتمركزة على دعم #الإرهاب في العراق بتقرير لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي، والذي سلط الضوء على استخدام إيران لوجود داعش لتعزيز قواها في #الشرق_الأوسط إذ صنعت من نفسها حلفاء في العراق و #سوريا في الحرب ضد داعش، ما شرع وجودها المتزايد في البلدين، وسمح لها بتأسيس تنظيمات مسلحة تابعة لها لمحاربة داعش وتمثيل الامتداد الإيراني.

إلى ذلك، رجّحت تقارير أميركية عدة إعلامية وتحليلية منذ ظهور التنظيم، استغلال إيران خطورة داعش للظهور كحليف مرغوب للولايات المتحدة.