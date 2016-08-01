مقتل إيرانيين بينهم ضابط مدفعية بمعارك حلب وحماة

أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل ضابط مدفعية بالجيش الإيراني يدعى الملازم محمد مرادي، بمعركة حلب، صباح اليوم الاثنين، بالإضافة إلى عنصر الحرس الثوري محمود نريماني، الذي قتل بمعارك ريف حماة، أمس الأحد.

هذا بينما ذكرت وسائل إعلام #المعارضة_السورية أن عدد قتلى القوات الإيرانية في معارك حلب بلغ 3 ضباط بالإضافة إلى 8 من عناصر ميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابية.

ونقلت وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري، عن مسؤول العلاقات العامة في مدفعية الوحدة 22 بالجيش الإيراني بمحافظة أصفهان، أن الملازم محمد مرادي وهو من مدينة شهرضا، التابعة لمحافظة اصفهان، قد تم إرساله قبل 42 يوما مع 8 عناصر آخرين من زملائه إلى سوريا.

أما وكالة "مهر" شبه الرسمية، فأفادت أن محمود نريماني من منتسبي #الحرس_الثوري الإيراني بمدينة كرج مركز #محافظة ألبرز، وسط إيران، لقي مصرعه أمس الأحد، بمواجهات مع المعارضة السورية بريف حماة.

ومع مقتل ضابط المدفعية، بلغ عدد قتلى الجيش الإيراني الذين تم إرسالهم ضمن وحدات قوات خاصة تعرف بـ "القبعات الخضراء" الى سوريا في أبريل الماضي، إلى 7 ضباط، وقتلى الحرس الثوري إلى أكثر من 400 ضابط وجندي منذ تجدد معارك حلب وريفها في سبتمبر الماضي، حسب إحصاء "العربية.نت" لعدد قتلى العسكريين الإيرانيين في #سوريا.

وكان موقع "المركز الصحفي السوري" أفاد بمقتل قائد من حزب الله مع ثمانية من عناصره على #جبهة الراشدين غربي حلب مع ثلاثة ضباط من الحرس الثوري خلال الاشتباكات مع الثوار.

وبينما حققت المعارضة السورية تقدما ملحوظا في أعنف معاركها لفك الحصار عن حلب، حيث تمكنت #فصائل_المعارضة من السيطرة على 10 مواقع كانت تسيطر عليها قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية بريف #حلب الجنوبي.