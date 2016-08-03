روحاني: أميركا أهدرت فرصة الاتفاق النووي

أعلن الرئيس الإيراني حسن #روحاني، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أهدرت الفرصة التي أتاحها الاتفاق النووي ومنعت البلدين من العمل بشكل وثيق على القضايا الإقليمية.

وقال روحاني في كلمة متلفزة: "كما قال المرشد الأعلى، الاتفاق النووي كان اختبارا".

وأضاف الرئيس المعتدل، الذي عمل جاهدا على إبرام الاتفاق في يوليو 2015: "لو طبق الأميركيون الاتفاق النووي بحسن نية وبدقة، وحالوا دون خلق العقبات والتباطؤ الذي نشهده اليوم، لربما كنا وثقنا بالطرف الآخر وأبدينا استعدادنا للتفاوض في موضوعات أخرى من الممكن أن تصب في مصلحة الولايات المتحدة ومصلحتنا والمنطقة".

وسمح الاتفاق الموقع في فيينا بين #إيران من جهة والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا من جهة أخرى برفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على طهران لقاء أن تكرس برنامجها النووي للاستخدام المدني.

لكن طهران اشتكت تكرارا من التردد الذي ما زالت تبديه كبرى المصارف الدولية في العودة إلى البلاد متهمة الولايات المتحدة بعرقلتها.

وأضاف روحاني: "للأسف، لم يجتازوا (الأميركيون) الاختبار بنجاح، ولم يلتزموا بدقة بتعهداتهم".

وأوضح أن الاتفاق أسفر بالفعل عن ارتفاع كبير في الصادرات النفطية، "ولكن في قطاعات أخرى، الأمور تسير ببطء" بسبب مخاوف المصارف العالمية.

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي #خامنئي قال الاثنين إن المفاوضات مع الغرب كانت مثل "السم المهلك".