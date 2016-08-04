تهريب إيران قيادات القاعدة إلى العراق وسوريا وليبيا

أفاد تقرير صدر مؤخراً عن انتهاج #إيران سياسة تهريب قيادات #تنظيم_القاعدة الذين تؤويهم على أراضيها، إلى تنظيمات إرهابية أخرى، مثل #داعش و #جبهة_النصرة ، في دول الجوار بـ #العراق و #سوريا أو في #ليبيا و #تركمانستان لتحقيق أهداف دولية وأخرى تخريبية.

واستند التقرير إلى رصد لمواقع التنظيمات الإرهابية، واعترافات تنظيمات، باستقبالهم رموزاً وقيادات بالقاعدة قادمة من إيران.

كما لفت إلى أن #بن_لادن كان ممسكاً بالملف بشكل كامل، لكن بعد مقتله بدأت إيران بالعمل على اتجاهين، أولهما تهريب القيادات خارج أراضيها، والثاني مقايضة بعض الدول بتسليم قيادات بالقاعدة مقابل ملفات وأجندات محددة، مثلما حدث في تسليم أبوحفص الموريتاني لدولة موريتانيا عام 2012.