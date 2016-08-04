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واشنطن تنفي دفع فدية لإيران مقابل الرهائن الأميركيين

المصدر: دبي - قناة العربية
المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرسنت
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دافع #البيت_الأبيض عن إرساله طائرة محملة بنقود إلى #إيران ، كجزء من تسوية صفقة أسلحة لم تتم بين البلدين، نافياً أن يكون دفع 400 مليون دولار نقداً لإيران له علاقة بعملية إطلاق سراح خمسة أميركيين احتجزتهم طهران العام الماضي، وذلك ردا على اتهامات أطلقها الجمهوريون بشأن تقديم فدية مالية.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرسنت: "لم ندفع أي فدية إلى إيران مقابل تأمين الإفراج عن مواطنين أميركيين كانوا محتجزين لديها. إن سياسة الحكومة الأميركية واضحة في هذا الشأن، وترفض مبدأ دفع الفدية، وهذا ما قلناه للإيرانيين. نحن لا نرغب بذلك، لا ندفع ولن ندفع فدية لتأمين الإفراج عن المواطنين الأميركيين. هذه حقيقة، وهذه هي سياستنا التي دأبنا على انتهاجها".

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