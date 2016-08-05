ترامب: أخطأت بشأن تسديد أميركا الفدية لإيران

أقر المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد #ترامب، الجمعة، بأنه أخطأ بشأن مشاهد #الفيديو التي استند إليها ليقول إن مبلغ 400 مليون دولار الذي سددته بلاده لإيران في كانون الثاني/يناير كان فدية.

ففي إقرار نادر بالخطأ للمرشح الذي أثارت تصريحاته في الأيام الأخيرة مزيدا من الجدل، قال ترامب إنه أخطأ بشأن المشاهد رغم أنه تحدث عنها بالتفصيل في تجمع انتخابي، الأربعاء، في دايتونا بيتش بفلوريدا.

وكان أشار إلى مشاهد تظهر "نقل أموال من طائرة" أكد أنها 400 مليون دولار سددتها #الولايات_المتحدة نقدا إلى إيران كفدية للإفراج عن 5 معتقلين أميركيين.

لكن #الخارجية_الأميركية نفت ذلك بشكل قاطع، كما أكد الرئيس باراك أوباما ،الخميس، أن الدفعة تمت لكنها تتعلق بتسوية خلاف تجاري قديم على هامش #الاتفاق_الدولي حول #البرنامج_النووي_الإيراني .

كما أكدت السلطات الأميركية أن الإفراج عن الأميركيين الخمسة في إطار تبادل معتقلين غير مسبوق جرى تزامنا مع نقل المال، من دون علاقة بين الواقعتين.

وقال ترامب عبر تويتر الجمعة مبررا موقفه "الطائرة التي شاهدتها عبر التلفزيون كانت تلك التي تنقل الرهائن إلى #جنيف في سويسرا، لا الطائرة التي نقلت 400 مليون دولار نقدا إلى إيران".