هل اخترقت إيران 15 مليون حساب "تلغرام" لمواطنيها؟

قالت وكالة "رويترز" إن السلطات الإيرانية من خلال جيشها الإلكتروني باختراق 15 مليون حساب لمواطنيها على تطبيق "تلغرام" الشهير، وسط نفي من مسؤولي "تلغرام" صحة هذه المعلومات.

وبينما ذكرت وكالة "رويترز" في تقريرها، أن قراصنة تمكنوا من الحصول على بيانات وأرقام هواتف 15 مليون مواطن إيراني في هذه العملية، اعتبر المدير العام والمسؤولون في شبكة "تلغرام" ما جاء في تقرير رويترز بأنه "عار من الصحة ومجرد إشاعات لا أساس لها".

وكانت الوكالة قد رفعت تقريراً بعدما أجرت مقابلة مع الخبراء الأمنيين لشبكة الإنترنت جاء فيها أن حساب 15 مليون مستخدم إيراني يتعرض لتهديد، ويرجح الخبراء بأنه قد تم اختراق حساب المستخدمين.

ويعتقد الخبراء أن الاختراق تم عن طريق الرسالة التي ترسلها التلغرام عند تفعيل التطبيق حيث عندما يقوم المستخدمون بتفعيل خدمة "تلغرام" من جهاز نقال يقوم التطبيق بإرسال رسالة نصية عن طريق إحدى شركات الاتصالات في إيران.

وبحسب الخبراء، بما أن الحرس الثوري الإيراني يمتلك 51 بالمئة من أسهم شركة الاتصالات الإيرانية، فبإمكانه الحصول على الرقم السري الذي ترسله شبكة تلغرام قبل أن يحصل عليها المستخدم، وبهذا تتمكن قراصنة الجيش الإلكتروني من الولوج والتحكم بالحسابات.

وتقول منظمات حقوقية إيرانية إن استخبارات الحرس الثوري تعمل حاليا على إطلاق تطبيقين إيرانيين على غرار باقي تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف احتواء ومراقبة الحسابات الداخلية.

وبحسب التقارير، فإن هذين التطبيقين في مراحل الاختبار الأخيرة، ومن المقرر أن تتم مراقبتهما من قبل الأجهزة الرقابية التابعة للحرس الثوري ووزارة الاستخبارات الإيرانية.

وتعمل الأجهزة الأمنية والجيش الإلكتروني على اختراق التطبيقات التي يعتبرها الإيرانيون آمنة مثل تلغرام بهدف دفع المواطنين لاستخدام التطبيقات المحلية التي تنوي السلطات إطلاقها.

وتوقعت المنظمات الحقوقية أن تصبح بيانات الكثير من المواطنين والصحافيين والنشطاء في حوزة الأجهزة الأمنية الإيرانية في حال إطلاق هذه التطبيقات.