قتيل بانفجار خط أنابيب غاز جنوب إيران

قال مسؤول محلي لوكالة الأنباء #الإيرانية (إيرنا) إن شخصاً قُتل كما أصيب ثلاثة آخرون في انفجار لخط أنابيب غاز في ساعة مبكرة من صباح السبت قرب بلدة جونافة في إقليم بوشهر بجنوب إيران.



وقال علي باكنيجاد حاكم جونافة لإيرنا "أُرسلت فرق إنقاذ إلى المنطقة ويجري التحري عن سبب الانفجار (..) قتل شخص وأصيب ثلاثة".



ونقلت إيرنا عن باجنيجاد قوله "يجري احتواء الحريق ولا يوجد خطر من وقوع انفجار آخر."



وقال مسؤول محلي للتلفزيون الرسمي إن ذلك لم يكن عملا تخريبيا وإنه "تم إخلاء قرى قريبة كإجراء للسلامة".



وأضاف مسؤول ثالث أنه تم إنشاء مقر لإدارة الأزمة في جونافة.



ونقلت وكالة أنباء #فارس شبه الرسمية عن المسؤول الذي لم تنشر اسمه قوله "تم فصل خط الأنابيب عن الشبكة.. ستتم السيطرة على #الحريق بشكل كامل فور إفراغ #الغاز الموجود داخل خط الأنابيب".