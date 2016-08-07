إيران تعترف بإعدام العالم النووي.. والتهمة "تجسس"

أفاد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران اليوم الأحد (7 أغسطس آب) بتنفيذ حكم الإعدام في عالم نووي إيراني اعتقل عام 2010 لدى عودته إلى البلاد، قادماً من الولايات المتحدة، وذلك بعد أن اتهمته محكمة بالتجسس لصالح واشنطن.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن المتحدث غلام حسين محسني اجئي قوله في مؤتمر صحافي أسبوعي "من خلال صلته بالولايات المتحدة أعطى (شهرام) أميري معلومات حيوية عن البلاد للعدو."

ونسبت الوكالة إلى محسني اجئي قوله إن محكمة قضت بإعدام أميري وإن المحكمة العليا الإيرانية أيدت الحكم.

وكان أميري وهو #كردي من مواليد كرمانشاه غرب إيران يعمل كعالم محقق في المجال النووي في جامعة "مالك أشتر" الصناعية التابعة للقوات العسكرية الإيرانية واختفى في عام2009 بعد أداء مناسك الحج، إلا أنه ظهر بعد عام في #أميركا مراجعا مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن، طالبا العودة إلى إيران وبعد يومين وصل إلى إيران.

ونشرت "العربية.نت" تقريراً مفصلا عن العالم النووي بعنوان "إيران تعدم بطلها النووي الكردي بعد عودته من أميركا".