إيران.. ارتفاع حالات الطلاق خلال 4 أشهر

سجلت حالات #الطلاق في #إيران خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من 2016، ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال رئيس دائرة النفوس حميد درخشان نيا يوم الاثنين: "ارتفع عدد حالات الطلاق خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، فيما انخفضت معدلات الزواج بنسبة 2.2 بالمئة"، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

وأوضح أن البيانات الإحصائية الأخيرة تشير إلى أن المعدل العمري للطلاق لدى الرجال 35، والنساء 30 عاما، مشيرا إلى حدوث 55.718 حالة طلاق خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من 2016، وتسجيل 234.982 حالة زواج رسمي، خلال ذات الفترة.

وأشار إلى أن أكثر المحافظات التي تشهد حالات الطلاق هي: ألبرز وخراسان رضوي وجيلان وكرمانشاه، فيما تُعد سيستان-بلوشستان ويزد وتشهار محال وبختیاري أقل المحافظات التي تشهد حالات طلاق.

وأضاف درخشان نيا أن محافظات أردبيل وكردستان وخرسان الشمالية، تشهد أعلى معدلات للزواج، فيما تنخفض حالات الزواج في طهران وأصفهان وسمنان.