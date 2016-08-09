إيران تبيع ممتلكات ثري محكوم بالإعدام بالمزاد العلني

أعلنت #إيران اليوم الثلاثاء عزمها على بيع الممتلكات العقارية للبليونير الإيراني #باباك_زنجاني بالمزاد العلني، بعد أن حُكم عليه بـ #الاعدام بتهم فساد.

وأفادت صحيفة "ميزان أونلاين" المقربة من وزارة العدل أن الممتلكات المعروضة للبيع بالمزاد العلني هي منازل وشقق فاخرة ومحلات والعديد من الممتلكات الأخرى التي تعود لـ #زنجاني .

وعلى الراغبين بالمشاركة في المزاد تقديم عروضهم حتى العشرين من آب/أغسطس.

ويبلغ زنجاني 41 عاماً وحُكم عليه بالإعدام في آذار/مارس الماضي بتهم التهرب الضريبي وارتكاب جرائم مالية أخرى في ختام محاكمة طويلة أدانته باختلاس 8.2 مليار دولار.

وكان اعتقل في كانون الأول/ديسمبر 2013 بعد ثلاثة أشهر على تسلم الرئيس الحالي حسن #روحاني مسؤولياته، وهو الذي تعهد بمكافحة #الفساد .