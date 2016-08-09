تيريزا تناقش مع روحاني قضية بريطانية محتجزة في إيران

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي إنها أثارت المخاوف بشأن عدد من القضايا مع الرئيس الإيراني حسن #روحاني ومن ضمنها الأشخاص الذين يحملون الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، مثل عاملة الإغاثة المسجونة #نازانين_زجاري_راتكليف .

وألقي القبض على زجاري #راتكليف (37 عاماً) منذ أوائل نيسان/أبريل واتهمها #الحرس_الثوري الإيراني بالسعي للإطاحة بـ #الحكومة_الإيرانية .

وقال مكتب #ماي بعد اتصال هاتفي بين الزعيمين: "أثارت رئيسة الوزراء مخاوف بشأن عدد من القضايا القنصلية ومن ضمنها مزدوجو الجنسية ومن بينهم السيدة زجاري راتكليف، وشددت على أهمية حل هذه القضايا بينما نعمل على تعزيز علاقاتنا الدبلوماسية".

وتعمل زجاري راتكليف لحساب "مؤسسة تومسون رويترز" وهي مؤسسة خيرية مقرها #لندن وتعمل باستقلال عن خدمة وكالة "رويترز" الإخبارية.

وتحدثت ماي وروحاني أيضا عن تفعيل الاتفاق المبرم بين #طهران والقوى الدولية بشأن برنامجها #النووي وقالت رئيسة الوزراء إن #بريطانيا ستبذل جهودا لتعزيز التعاون المصرفي مع #إيران .