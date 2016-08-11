إيران تقصف بالمدفعية شمال عاصمة كردستان العراق

قصفت المدفعية الإيرانية المناطق الحدودية في بلدة سيدكان أقصى شمال أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق بالمدفعية أمس الأربعاء. وتقصف إيران باستمرار المناطق المتاخمة لحدودها، بغية استهداف مقرات الأحزاب الكردية الإيرانية على الأراضي العراقية ما تعرض ممتلكات المواطنين الأكراد العراقيين غالباً لأضرار جسيمة في المناطق المستهدفة.

وقال مراسل كردستان 24 في تقرير له إن القصف الذي استهدف منطقة "سيدكان" التابعة لمحافظة أربيل أثار حالة من الهلع لدى القرويين ودفع العديد للنزوح الى عمق أراضي الإقليم.

وبعد أن يئس من إيجاد حل سياسي لقضية الشعب الكردي في إيران استأنف الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني العمل المسلح ضد طهران، بعد وقف دام حوالي 23 عاماً، وجاء ذلك خلال احتفال بمناسبة عيد النوروز في 20 مارس الماضي، أقامها الحزب في مقره بجبال قنديل على الحدود الإيرانية - العراقية، داخل أراضي إقليم كردستان العراق.

وحسب التقرير كانت سيدكان وما حولها مسرحاً لقصف إيراني متكرر قبل نحو عقد من الزمان، لكن حدته خفت إلى حد كبير في السنوات القليلة الماضية قبل أن يستأنف مرة أخرى بعد تصاعد حدة المواجهات بين قوات #الحرس-الثوري_الإيراني ومقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.

وتطالب حكومة إقليم #كردستان #العراق مراراً الجانب الإيراني بوقف القصف، كما تطالب أشقاءها من #لأكراد_الإيرانيين على أراضيها بعدم استخدام الإقليم منطلقا لمهاجمة إيران. وتخوض قوات الحرس الثوري الإيراني مواجهات تصاعدت حدتها أخيراً مع مقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض عند المناطق الحدودية، وفي عمق المناطق الكردية في محافظتي أذربيجان الغربية وكردستان في إيران.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن يوم الثلاثاء 16 يونيو الماضي، أنه قتل 12 من قوات #البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي #الكردستاني الإيراني خلال الاشتباكات التي شهدتها منطقة أشنوية، شمال غربي إيران، بينما قضى 3 عسكريين من الحرس الثوري، بينهم قائد المنطقة، العقيد صمد بوستاني مصرعه.

في المقابل، أكد الحزب الكردستاني مقتل 15 عنصراً من الحرس الثوري، إضافة إلى عشرات الجرحى، خلال المواجهات التي استمرت من 16 حتى 18 يونيو الماضي، في منطقة سردشت بمحافظة كردستان الإيرانية.