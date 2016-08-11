لأول مرة.. إيران تسمح باستيراد هواتف "آيفون"

تستعد إيران للمرة الأولى للسماح للشركات المحلية باستيراد أجهزة "آيفون" في محاولة للحد من تهريب سلع الشركة الأميركية "آبل"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الخميس.

وطلبت وزارة التجارة الإيرانية تسليم 9 تراخيص لشركات إيرانية لاستيراد أجهزة آيفون، وفقا لوكالة "تسنيم" للأنباء.

وهناك متاجر غير رسمية لـ"آبل" بالفعل في طهران كما أن عددا كبيرا من الشبان الإيرانيين يقبلون على شراء أحدث التصاميم لهذا الطراز من الهواتف.

وكانت الحكومة غضت النظر منذ فترة طويلة عن التهريب الكثيف للهواتف والمنتجات الغربية، لكن السلطات وفقا للمصدر، تشن منذ شهرين حملة ضد التهريب ما أدى الى ارتفاع أسعار أجهزة آيفون.

وبدأت إيران للمرة الأولى عملية تسجيل الهواتف النقالة كجزء من مكافحة التهريب. والهواتف المستوردة قانونيا فقط ستتمكن من العمل بمجرد تطبيق النظام الجديد في الأسابيع المقبلة.

وإذا تم إصدار التراخيص، تبقى معرفة ما إذا كانت الشركات ستتمكن من شراء أجهزة آي فون كون إيران تخضع لعقوبات أميركية لا تجعل النظام المصرفي الدولي متاحا لها.

