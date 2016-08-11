هل باعت إيران أسلحة لـ "داعش" في سيناء؟

نفت الخارجية الإيرانية صحة تقرير لمجلة إسرائيلية مختصة في الشؤون العسكرية، حول بيع إيران أسلحة لتنظيم #داعش في صحراء سيناء المصرية.

وكانت مجلة "إسرائيل ديفينس"، ذكرت في تقرير لها الثلاثاء، أن "أسلحة إيرانية الصنع ظهرت بحوزة مقاتلي تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، خلال تدربهم على القنص في أحد المعسكرات بمحافظة سيناء". وذكر التقرير أن" إيران تزود مقاتلي التنظيم الإرهابي بأسلحة متعددة خاصة سلاح القنص من طراز "AM-50".

وتحت عنوان "إيران تبيع أسلحة لولاية سيناء"، قالت المجلة إن "هذا السلاح الذي ظهر بحوزة مقاتلي التنظيم يحاكي بندقية القنص النمساوية (شتاير إتش إس 50) التي تعتبر من أقوى بنادق القنص في العالم".

وأشارت إلى نفس نوعية السلاح هذه قامت #إيران بتزويد تنظيم #حزب-الله ، و جيش #النظام_السوري ، والتنظيمات الفلسطينية الحليفة لها في #غزة بها".

من جهته، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الايرانية الأربعاء، إن تلك المزاعم حول بيع بلاده أسلحة لداعش في صحراء #سيناء "مثيرة للسخرية وكاذبة".