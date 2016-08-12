إصابة صحافي أثناء قصف إيران مناطق بكردستان العراق

أصيب الصحافي بختيار قادر، مراسل شبكة "رووداو" الإعلامية، أثناء قصف مدفعي إيراني على المناطق الحدودية لإقليم كردستان العراق، بحجة ملاحقة تنظيمات كردية إيرانية معارضة.

وقالت شبكة "رووداو" إن مراسلها أصيب في ساقه وصدره، أثناء تغطيته للقصف الإيراني على المناطق الحدودية لإقليم كردستان في قرى (بيركمه وبربزين وبراويان) التابعة لناحية سيدكان الحدودية، الخميس.

وبحسب الشبكة، هذه ليست المرة الأولى التي يتم بها قصف هذه المناطق، وقد أصيب سكان هذه القرى بحالة من الهلع جراء استمرار القصف، بالإضافة إلى انتشار النيران في الكثير من هذه المناطق".

وتقوم القوات الإيرانية بقصف المناطق الحدودية المتاخمة لحدودها باستمرار، بحجة استهداف أحزاب كردية معارضة، إلا أن هذه الهجمات غالباً ما تلحق أضراراً جسيمة بممتلكات المواطنين الساكنين في هذه المناطق.

من جهته، أفاد مركز "الديمقراطية وحقوق الإنسان الكردي"، أن طفلا أصيب بجروح أثناء القصف الذي خلف خسائر كبيرة بممتلكات المواطنين".

وبحسب المركز، فقد جاء القصف الإيراني عقب هجوم شنه مسلحون أكراد على مخفر للشرطة الإيرانية في منطقة سردشت دون وقوع إصابات، وهجوم آخر شنه مسلحون على دورية للشرطة في مدينة مريوان رموا خلالها قنبلة يدوية أسفرت عن إصابة 3 من الشرطة بجروح، مما أدى إلى وفاة ضابط برتبة ملازم، صباح الخميس، متأثرا بجروحه.