إيران تلغي الحظر على الرحلات السياحية إلى تركيا

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، رفع الحظر المفروض على المكاتب السياحية في بلاده بشأن تنظيم رحلات سياحية إلى #تركيا، وذلك بعد أن توقفت إثر محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة.

وقال قاسمي في تصريحات نشرت على الموقع الرسمي للوزارة إنه "بإمكان المكاتب السياحية في بلادنا أن تنظم رحلات سياحية إلى تركيا بالتعاون مع شركائهم هناك".

وفي معرض تعليقه على الزيارة التي أجراها وزير خارجية بلاده، جواد ظريف، إلى أنقرة أمس الجمعة، أوضح أنها "كانت مثمرة إلى حد كبير"، وتم الاتفاق على التعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات.

وقررت #إيران عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا يوم 15يوليو الماضي، فرض حظر على المكاتب السياحية لديها، بشأن تنظيم رحلات سياحية إلى تركيا بداعي الحفاظ على سلامة وأمن مواطنيها.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة وصل وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة التركية #أنقرة، في زيارة رسمية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، تأتي في مقدمتها الأزمة السورية الراهنة.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الوزير الإيراني، حيث عقدا لقاءً مغلقًا استغرق نحو 3 ساعات، قبل أن يلتقي الأخير نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وتعتبر هذه أول زيارة لمسؤول إيراني لتركيا، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذتها عناصر محدودة داخل الجيش.