بالصور.. تظاهرات بعواصم أوروبية تنديدا بإعدامات إيران

نظمت الجاليات الإيرانية في عدة دول وعواصم أوروبية تجمعات احتجاجیة للتنديد بالإعدامات الجماعیة واستمرار القمع وانتهاكات حقوق الإنسان وكذلك إحياء ذكرى 28 عاما على مجزرة تصفیة عشرات الآلاف من السجناء السياسيين عام 1988 التي تمت على يد "لجنة الموت" التي تشكلت بأوامر من المرشد المؤسس لنظام ولاية الفقيه في إيران آية الله روح الله الخميني.

وركزت هذه التجمعات على ثلاثة مطالب أساسية وهي: 1- اشتراط العلاقات مع النظام الإيراني بوقف الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان 2- إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان والإعدامات في إيران إلى مجلس الأمن الدولي، 3- تشكيل محكمة جنايات دولية لمثول رموز النظام الإيراني المتورطين بمجزرة تصفية السجناء أمام العدالة.

وتجمع عشرات الإيرانيين في ساحة الأمم المتحدة في جنيف أمام مقر المنظمة الدولية، لمطالبة المجتمع الدولي للتدخل لوقف موجة الإعدامات وإدانة القمع والانتهاكات التي يقوم بها النظام الحاكم في طهران ضد المعارضين والناشطين والنساء والأقليات.

وبدأ عدد من المعارضين الإيرانيين إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام خلال اعتصام أمام مكتب رئاسة الوزراء البريطانية في لندن، ورفعوا خلاله شعارات ولافتات تطالب بوقف التعامل مع النظام الدكتاتوري في طهران على حساب استمرار قمع الشعب الإيراني في الداخل وتصدير ونشر الإرهاب إلى دول المنطقة.

وقامت الجاليات الإيرانية بتجمعات مشابهة في كل من العاصمة السويدية، ستوكهولم، وفي العاصمة الألمانية، برلين. كما تجمع العشرات أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بهولندا لمدة 3 أيام من 11 حتى 13 آب/ أغسطس تحت شعار: "لن ننسى مجازر نظام الملالي ونطالب بمحاسبة مرتكبيها".