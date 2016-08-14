إيران تصادر مئات الأراضي من عرب الأهواز

ترتكب السلطات الإيرانية انتهاكات جديدة بحق عرب الأهواز وتصادر أراضيهم الزراعية والسكنية.

وتعددت الحجج الحكومية، في وقت تصاعدت فيه حملة النظام الإيراني لمكافحة ما تصفه بالدعوات العنصرية العربية، حيث أعلن الحرس الثوري مصادرة 15هكتاراً من الأراضي الزراعية في مدينة دور إنتاش شمال الأهواز، بحجة إنشاء معسكر لإيواء منتسبي قوات التعبئة.

كما أعلنت طهران، في وقت سابق، مصادرة مئات الهكتارات التي يمتلكها السكان العرب، بحجة عدم تقديم السكان أوراقاً تثبت ملكية الأرض، على الرغم من أن العرب في تلك المنطقة يمتلكون هذه الأراضي منذ عشرات السنين.

وتعدت الأراضي المصادرة منذ أيار/مايو الماضي أكثر من 500 هكتار.

نوهت منظمات حقوقية أهوازية وغربية إلى أن هدف هذه الممارسات التي ارتكبتها السلطات الإيرانية بحق المكون العربي في البلاد هو إحداث تغير ديموغرافي في المنطقة وإحلال موالين للنظام المناطق العربية.

كذلك تأتي مصادرة الأراضي في وقت كثف فيه النظام الإيراني ما وصفه بحملة مناهضة التدخل الأجنبي في الأهواز بلقاءات ثقافية وإنشاء مدارس جديدة.