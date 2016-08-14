تلفزيون إيران يسيء للصحابة.. ونواب السنة يحتجون

أشعل برنامج للتلفزيون الإيراني تضمن إساءات ضد اثنين من صحابة الرسول محمد، موجة من الغضب العارم في أوساط #السنة_الإيرانيين مما دفع بنوابهم في مجلس الشورى إلى أن يقدموا عريضة احتجاج تطالب بمحاسبة المسيئين.

وجاء في العريضة التي وقع عليها 20 نائبا من التكتل السني أن البرنامج تضمن إساءة متعمدة إلى الصحابيين طلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام.

وكان الممثل الكوميدي والمخرج الإيراني مهران مديري، تعرض للصحابيين باللعن والسب، في حلقة له بثت، الجمعة الماضية، على قناة "نسيم" التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية.

ووفقا لوكالة "إيلنا" الإيرانية شبه الرسمية، فقد طالب 20 نائباً عن تكتل أهل السنة في #مجلس_النواب الإيراني في العريضة النيابية التي قدموها إلى رئيس مجلس النواب علي لاريجاني، بخطوات جادة وصارمة ضد منتج ومخرج البرنامج الذي أساء للصحابيين.

وطالب النواب عبر العريضة رئيس مجلس النواب بضرورة الإيعاز إلى وزير الثقافة علي جنتي بتقديم مهران مديري معد ومقدم البرنامج الكوميدي " دور هم" أي "التجمع" إلى القضاء.

من جهته انتقد #البرلماني_الإيراني محمد قاسم عثماني عرض البرنامج الذي يسخر من قيم أهل السنة، وقال في تصريحات أمام نواب المجلس الإيراني "للأسف إنّ أحد مقدّمي البرامج في القناة الثالثة أهان قيم أهل السنة بشكل واضح وصريح، وذلك في برنامج يتابعه عدد كبير من المواطنين".

ودعا عثماني هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى تقديم اعتذار رسمي عن عرض #البرنامج الساخر من أهل السنة وقيمهم، وحذّر في #الوقت نفسه النواب السنة في البرلمان الإيراني من مغبة التصرفات التي من شأنها إشعال فتيل التمييز بين السنة والشيعة في البلاد"، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، وصف نائب رئيس مجلس الشورى الايراني علي مطهّري، إهانة قيم أهل السنة بـ" العمل الشنيع"، داعياً هيئة #الإذاعة والتلفزيون إلى إصدار بيان اعتذار رسمي في هذا الخصوص.