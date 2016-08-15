طهران تعترف: صواريخ الحوثيين ضد السعودية إيرانية

اعترفت الوكالة الإيرانية الرسمية "إيرنا"، الاثنين، أن الصاروخ الذي أطلقته الميليشيات #الحوثية ضد الأراضي السعودية الأحد كان "زلزال 3"، وهو صناعة إيرانية.

يأتي ذلك رغم أن السلطات الإيرانية تنفي المساعدات التي تقدمها إلى #الحوثيين رسيماً، لاسيما بعد #الانقلاب ضد الشرعية في اليمن.

وتمكنت الدفاعات الجوية #السعودية الأحد من التصدي لصاروخين باليستيين في أجواء مدينتي نجران ومأرب حسب الوكالة السعودية الرسمية "واس".

وحسب "واس"، فإن الصاروخين أطلقتهما ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح من داخل الأراضي اليمنية، وقد قامت الدفاعات الجوية السعودية بإسقاط الصاروخين وتدميرهما.

وقالت الوكالة الإيرانية إن الصاروخ الذي أطلق على نجران السعودية ليلة الأحد من الأراضي اليمنية كان من نوع "زلزال 3" وهو صناعة إيرانية.

وأضافت #إيرنا نقلا عن مصادرها في اليمن أن الصاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه أراضي محافظة #نجران في السعودية.

وأعلنت البحرية الأميركية مطلع أيار/مايو الماضي ضبط شحنة أسلحة أثناء اعتراض سفينة بحرية إيرانية في بحر العرب كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.