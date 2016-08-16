إيران تحتجز مواطناً مزدوج الجنسية بتهمة استخباراتية

أعلنت #إيران الثلاثاء أنها احتجزت مواطناً مزدوج الجنسية في طهران الأسبوع الماضي لصلته بالمخابرات البريطانية، وذلك في خطوة جديدة ضمن سلسلة اعتقالات مواطنين #مزدوجي_الجنسية خلال العام الأخير.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن ممثل الادعاء العام في #طهران عباس جعفري دولت أبادي قوله: "يعمل المتهم في قطاع اقتصادي له صلة بإيران". ولم يعلن دولت أبادي هوية المتهم ولا جنسيته الثانية.

وقال الادعاء إن الاحتجاز يأتي في إطار حملة على ما وصفه مسؤولون بأنه "تسلل غربي".

وأثار الانفتاح الإيراني المحتمل على الغرب بعد الاتفاق النووي في العام الماضي قلق المتشددين الإيرانيين.

واحتجز #الحرس الثوري الإيراني ما لا يقل عن 6 مواطنين مزدوجي الجنسية على الأقل أو إيرانيين من العاملين بالخارج، وذلك لدى عودتهم لزيارة إيران العام الماضي، وهو أعلى عدد معلن من الإيرانيين مزدوجي الجنسية يتم احتجازه في الأعوام القليلة الماضية.

وأكدت الحكومة معظم حالات الاحتجاز دون أن تذكر تفاصيل بشأن أي اتهامات.

ولا تعترف الحكومة بالجنسية المزدوجة وهو ما يمنع السفارات الغربية من لقاء المحتجزين.

وفي محادثة هاتفية الأسبوع الماضي عبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن قلقها للرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن احتجاز مواطنين إيرانيين يحملون الجنسية البريطانية.