إيران: ضبط خلية مرتبطة بداعش في إقليم حدودي

قال مسؤول إيراني كبير إن قوات الأمن قتلت 3 متطرفين على الأقل مرتبطين بتنظيم داعش على مقربة من الحدود العراقية اليوم الثلاثاء وعثرت على مخزن أسلحة وأحزمة ناسفة.

ونقلت الوكالة الرسمية لإيران عن أسد الله رزاني حاكم إقليم كرمانشاه قوله إن الثلاثة قتلوا بالرصاص في المنزل الذي كانوا يقيمون فيه بمدينة كرمانشاه.

وتقع المدينة على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود العراقية.

وقال رزاني إن عضوا بارزا في تنظيم داعش قتل الليلة الماضية في عملية بمدينة أخرى في الإقليم ألقي خلالها القبض على مناصرين آخرين للتنظيم المتطرف.