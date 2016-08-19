إدارة أوباما تقر بفدية 400 مليون دولار لإيران

أقرت إدارة الرئيس الأميركي، باراك #أوباما ، بدفع فدية لـ #إيران بمبلغ 400 مليون دولار مقابل إطلاق سراح سجناء مزدوجي الجنسية الأميركية – الإيرانية كانت طهران تعتقلهم بتهم التجسس والعمل لصالح واشنطن وتهديد الأمن القومي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، في تصريحات صحافية الخميس، أن #الولايات_المتحدة انتظرت في كانون الثاني/يناير الماضي إطلاق مواطنيها المسجونين في إيران حتى تعيد بشكل شبه متزامن 400 مليون دولار لطهران، وقال: "بعدما ساورنا القلق من أن تخلف إيران وعدها حيال إطلاق سراح السجناء، ولنكون صادقين سعينا إلى الحفاظ على أقصى درجات الإمساك بزمام الأمور، إلى حين الإفراج عن الأميركيين".

ويعد تصريح كيربي اعترافاً صريحاً لأول مرة من قبل الإدارة الأميركية حول دفع الأموال كأداة لضمان أن تفرج إيران عن السجناء. ويعتبر هذا الاعتراف مخالفاً لمبادئ واشنطن التي دأبت على التأكيد أنها لم ولن تساوم أية جهة على تحرير رهائنها.

وكان البيت الأبيض قد نفى مطلع الشهر الحالي اتهامات جديدة بدفع أموال لإيران مقابل الإفراج عن 4 سجناء أميركيين، والتي بدورها أثارت انتقادات حادة من الجمهوريين الذين يهاجمون باستمرار الاتفاق النووي مع طهران.

كما أعلن #البيت_الأبيض في 17 يناير/كانون الثاني الإفراج عن 400 مليون دولار من أموال مجمدة منذ 1981، إضافة إلى فوائد بقيمة 1.3 مليار دولار مستحقة لإيران في إطار تسوية لمطالبات إيرانية قائمة منذ وقت طويل في محكمة الدعاوى الإيرانية - الأميركية في لاهاي.

ودأبت الإدارة الأميركية على القول إن المفاوضات بشأن الأموال والسجناء أجريت في مسارين منفصلين، ولم يكن بينهما أي صلة، لكن كيربي أقر أن المسألتين كانتا "مرتبطتين".

وتابع أن "الأحداث جرت في وقت واحد. عندما تكون قلقاً من نهاية المسألة، وكيف سيخرج الأميركيون، فمن الغباء واللامسؤولية ألا تمسك بزمام الأمور إلى الحد الأقصى"، متابعاً "إذاً في حال سألتموني عن وجود صلة في هذا الإطار، لا يمكنني نفي الأمر".

وأفرجت السلطات الإيرانية، في 16 كانون الثاني/ يناير، في إطار صفقة لتبادل مساجين مع الولايات المتحدة عن مراسل صحيفة "واشنطن بوست" في العاصمة الإيرانية طهران، جيسون رضائيان، و3 آخرين يحملون الجنسيتين الإيرانية والأميركية.