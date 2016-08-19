تقرير صحافي سمحت به طهران لتلميع صورتها أمام الغرب

تشكل المقابر دليلاً جديداً على عدد القتلى الإيرانيين في #سوريا .

وسمحت سلطات #طهران بتصوير تقرير صحافي فريد ينطلق من الحديث عن قتلى #الحرس_الثوري في سوريا ليعكس للغرب دعم الإيرانيين لمحاربة تنظيم #داعش في سوريا و #العراق

وتظهر الصور المرفوعة فوق المقابر أن أعداد قتلى الحرس الثوري تخطوا المئات، فدعم نظام الأسد في سوريا كان باهظ الثمن بشرياً واقتصادياً، والحملات الإعلامية التي يطلقها الحرس الثوري لكسب دعم الإيرانيين لحربه في سوريا تبدأ من على المنابر، بحسب التحقيق الصحفي، حيث يقف ضباط الحرس لتحريض المصلين ودفعهم للمشاركة في الحرب ضد "داعش"، فيما الحقيقة أن الإيرانيين وحلفاءهم لا يسعون لمواجهة التنظيم بل يحاربون السوريين الذين ثاروا ضد النظام.

كذلك يظهر التقرير أيضاً أن التدخل الإيراني بسوريا بحاجة للمزيد من المقاتلين، خصوصاً بعد نجاح المعارضة السورية المعتدلة في السيطرة على مناطق كبيرة في #حلب .

ويتزامن التقرير مع فتح النظام في طهران إحدى قواعده للجيش الروسي لاستخدامها في حملته لقصف حلب و #إدلب التي تسيطر عليها المعارضة وليس تنظيم "داعش"، رغم أن الدستور الذي كتب مع مجيء #الخميني يحظر إقامة أي قاعدة عسكرية أجنبية في البلاد.