زيارة غير معلنة لوزير خارجية تركيا إلى إيران

قام وزير الخارجية التركي مولود تشاوش #أوغلو الذي تدعم بلاده المعارضة السورية، الخميس، بزيارة إلى إيران لبحث مسائل إقليمية، كما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الجمعة.

وهذه الزيارة غير المعلنة تأتي بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد #ظريف إلى #أنقرة في 12 آب/أغسطس الماضي، حيث اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتعهدت تركيا خلال تلك الزيارة بالتعاون مع إيران في التوصل إلى حل في #سوريا رغم الخلافات بين البلدين حول هذه الأزمة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي، إن وزير الخارجية التركي "قام أمس بزيارة قصيرة إلى طهران، لمتابعة المشاورات بخصوص مسائل إقليمية والعلاقات الثنائية".

وأضاف أن البلدين قررا تنظيم "العديد من اللقاءات على مختلف المستويات بين كبار مسؤولي البلدين في مستقبل قريب".

وتتحدث وسائل الإعلام الإيرانية عن زيارة محتملة لأردوغان إلى طهران في الأيام المقبلة.

وجاءت زيارة ظريف في 12 آب/أغسطس إلى تركيا بعد أيام على زيارة أردوغان إلى #روسيا حيث أعاد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين بعد توتر استمر قرابة تسعة أشهر.

وتثير زيارة أردوغان إلى روسيا وزيارة وزير خارجيته إلى طهران، تكهنات حول تقارب في الملف السوري بين هذه الدول الثلاث.

وطهران وموسكو هما حليفتا النظام السوري في النزاع، فيما تدعم تركيا المعارضة وتطالب برحيل بشار الأسد عن السلطة.