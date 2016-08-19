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منظمة أوروبية أحوازية: من أعدمتهم إيران أكثر ممن ذكروا

المصدر: دبي - قناة الحدث
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أعلن نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان، طه ياسين، أن السلطات الإيرانية مستمرة في الإعدامات للأقليات التي تطالب بحقوقها الشرعية، مؤكداً أن من أعدمتهم #إيران أكثر بكثير من الأرقام التي ذكرت في وسائل الإعلام.

وأعرب ياسين، خلال مقابلة سابقة مع "الحدث"، عن أمله في تحرك دولي لإيقاف جرائم النظام الإيراني، مشدداً على أن الذين يعدمون في طهران هم أبرياء.

وكانت منظمات حقوقية قد حذرت من موجة إعدامات جديدة تطال العرب السنة. ويأتي هذا بعد أن نفذت السلطات حكم الإعدام بحق 3 عرب في الأحواز لدواع واهية.

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