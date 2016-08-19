واشنطن: انتظرنا إطلاق سراح مواطنينا لإعادة أموال إيران

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، إنها أفرجت عن 400 مليون دولار نقداً إلى #إيران بمقتضى تسوية قضائية فقط عندما تأكدت من أن 5 سجناء أميركيين قد أطلق سراحهم واستقلوا طائرة.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الوزارة للصحافيين: "دفع الأربعمائة مليون دولار لم يحدث إلا بعد أن أفرج عن السجناء".

وأضاف قائلاً: "استفدنا من ذلك للتأكد من أن لدينا أقصى قدر ممكن من الضغط لإخراج أناسنا وإعادتهم بسلام".

وهذه هي المرة الأولى التي تقول فيها #الإدارة_الأميركية علناً إنها استخدمت دفع الأموال كأداة لضمان أن تفرج إيران عن السجناء.

ونفى كل من الرئيس الأمريكي باراك #أوباما ووزير الخارجية جون #كيري أن دفع الأموال كان فدية لإطلاق سراح السجناء أو مرتبطاً بالاتفاق #النووي الإيراني.

وأعلن #البيت_الأبيض في 17 يناير عن الإفراج عن 400 مليون دولار من #أموال_مجمدة منذ 1981 إضافة إلى فوائد بقيمة 1.3 مليار دولار مستحقة لإيران في إطار تسوية لمطالبات إيرانية قائمة منذ وقت طويل في محكمة الدعاوى الإيرانية-الأميركية في لاهاي.

وكانت الأموال جزءاً من صندوق ائتمان استخدمته إيران قبل الثورة الإسلامية عام 1979 لشراء معدات عسكرية أميركية وكان محل تقاض في المحكمة على مدار عقود.

ودفعت الولايات المتحدة الأموال نقداً بسبب #عقوبات دولية على إيران.

ودأبت الادارة الامريكية على القول بأن المفاوضات بشأن الأموال والسجناء أجريت في مسارين منفصلين ولم يكن بينهما أي صلة.