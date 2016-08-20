إيران.. خلاف بين العسكر والبرلمان حول منح قاعدة للروس

اشتد الخلاف في #إيران حول منح الروس قاعدة عسكرية في محافظة #همدان شمال غربي البلاد، حيث يرى بعض البرلمانيين أن القرار يمثل انتهاكاً لمواد الدستور الإيراني لاسيما المادة 146، بينما رد حسين دهقان وزير الدفاع أن لا علاقة للبرلمان بمنح #قاعدة_عسكرية.

وقال دهقان إن قرار استفادة #المقاتلات_الروسية من القاعدة لشن غارات ضد مواقع في #سوريا، اتخذه النظام والمجلس الأعلى للأمن القومي ولا علاقة للبرلمان في ذلك، بحسب ما ذكرته وكالة "تسنيم" المقربة للحرس الثوري الإيراني.

وتوقع وزير الدفاع الإيراني، رغم الخلافات الموجودة داخل البرلمان وخارجه حول منح روسيا قاعدة جوية، إمكانية توسيع هذا النوع من التعاون مع الروس في "ظروف معينة".

وعارض عدد من البرلمانيين الإيرانيين قرار السماح للمقاتلات الروسية الاستفادة من قاعدة همدان الجوية، حيث يرون أن مثل هذا القرار يعارض المادة 146 من #الدستور_الإيراني التي "تحظر إقامة أي قواعد عسكرية أجنبية في البلاد، حتى لو كانت لأغراض سلمية".

وفي هذا السياق، طالب 20 نائباً في البرلمان الإيراني بعقد جلسة طارئة وعلنية مع مسؤولي النظام، لمعرفة أسباب منح قاعدة "نوجيه" الجوية في همدان إلى الروس حيث اعتبروا القرار بأنه ينتقص من سيادة إيران واستقلالية قراراتها الوطنية.