تسمم العشرات بسبب انفجار مصنع بالأهواز

أفادت وسائل إعلام محلية أن 26 شخصاً أصيبوا بالتسمم، إثر انفجار مخزن لغاز "الأمونياك" في مصنع للثلج، ليلة الجمعة، في حي "آخر اسفالت" بمدينة #الأهواز جنوب غرب إيران، وأكدت أن عدد المصابين في تزايد بعضهم ما زالوا في العناية المركزة بالمستشفيات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مدير مدير الطوارئ في الأهواز، شهريار ميرخشتي، أن غاز الأمونياك تسرب بشكل خطير جداً في المنطقة وأدى إلى تسمم عشرات المواطنين".

وأضاف أن "هناك أشخاصاً آخرين أصيبوا بدرجات خفيفة من التسمم وغادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج، لكن لايزال هناك 15 شخصا تحت المراقبة في العناية المشددة بمستشفيات الأهواز".

وبحسب التقارير، فقد هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بعد تبليغ المواطنين عن الانفجار وسقوط عشرات المواطنين بسبب التسمم الناتج عن استنشاق الغاز السام.

وقالت السلطات إنها فتحت تحقيقاً في معرفة أسباب الحادث في هذا المصنع الذي يقع جنوب المدينة في أحد الأحياء العربية الفقيرة بمدينة الأهواز.