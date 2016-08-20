تشاووش أوغلو من إيران: الأزمة السورية غير قابلة للحل

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن الأزمة السورية تعمّقت وأصبحت غير قابلة للحل، مشيراً إلى أن زيارته إلى طهران كانت لبحث المسألة السورية.

وشدد أوغلو على ضرورة تكثيف الجهود فيما يتعلق بالأزمة السورية، مؤكداً على "الدور البناء لإيران وروسيا" كما وصفه، لحل المشاكل في سوريا والعراق والمنطقة.

كما لفت إلى أن استمرار الدور السلبي سيؤدي إلى استمرار الصراع.

وأشاد الوزير التركي بالدعم الإيراني لبلاده عقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف الشهر الماضي، مشيراً إلى إجراء وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، زيارة إلى أنقرة قبل أيام تعبيراً عن تضامن بلاده مع تركيا.