المشانق تنتظر 4500 محكوم بالإعدام في إيران

كشف نائب في البرلمان الإيراني يوم أمس الأحد عن أحكام إعدام أصدرتها المحاكم في بلاده بحق 4500 شخص يقبعون في السجون، بتهم اجتماعية وسياسية، وقال بأنهم يواجهون "مصيرا غامضا".

وقال روح الله حضرت بور العضو في لجنة القضاء في البرلمان الإيراني إن على القضاء في بلاده أن يقرر مصير هؤلاء المحكومين بالإعدام منذ أوقات طويلة.

وتضاعف عدد تنفيذ أحكام الإعدام وأصبحت إيران الأولى عالميا لاسيما بعد وصول الرئيس حسن روحاني الذي يصفه مواليه بـ "المعتدل" قياسا بالأصوليين في السلطة الإيرانية.

ولم يشر المسؤول الإيراني على نوعية اتهامات هؤلاء الأفراد التي أدت إلى إصدار أحكام الإعدام بحقهم غير أن المعروف عن إيران بأنها تقوم بإعدام معارضيها بتهم "المحاربة" و"الإخلال بالأمن القومي".

وتنتقد المنظمات العالمية المعنية بقضايا حقوق الإنسان طهران بسبب ارتفاع عدد الإعدامات في إيران لكن دون جدوى حيث تصر السلطة القضائية الإيرانية على تنفيذ تلك الإعدامات يوميا.

ونفذت إيران خلال شهر أغسطس الجاري الإعدام بحق أكثر من 30شخصا بمناطق مختلفة في البلاد، كان سهم السنة الأكراد، الأكبر حيث تم إعدام أكثر من عشرين ناشطا منهم في يوم واحد.