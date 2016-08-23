إيران توقف المئات من ناشطي مواقع التواصل

نقل موقع إلكتروني تابع للحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، أن نحو 450 مسؤولاً في صفحات على مواقع تواصل اجتماعي أو تطبيقات مثل تلغرام أو واتس آب أو إنستغرام يمكن استخدامها في الهواتف الذكية "أوقفوا أو تم استدعاؤهم".

وقال موقع غرداب التابع لمركز الأمن الإلكتروني في #الحرس_الثوري إن "هؤلاء الأشخاص كانوا يمارسون أنشطة غير أخلاقية ويوجهون إهانات إلى المعتقدات الدينية أو يمارسون أنشطة غير قانونية في مجال الموضة"، على حد قوله.

وأكد أن هؤلاء "الأشخاص ملاحقون أمام القضاء" من دون أن يشير إلى عدد من تم توقيفهم من أصل 450.

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية هذه المعلومات.

ومنذ أعوام عدة، تحاول السلطات الإيرانية فرض رقابة على مواقع #التواصل_الاجتماعي أو تمنع استخدام موقعي #فيسبوك أو تويتر.

واعتبر الرئيس المعتدل حسن #روحاني أن هذه المحاولات لفرض قيود على الإنترنت لا طائل منها.

ويستخدم أكثر من عشرين مليون إيراني (من أصل 80 مليوناً) تطبيق تلغرام وخصوصا على هواتفهم الذكية، فيما يستخدم أكثر من نصف الإيرانيين الإنترنت.