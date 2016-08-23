طهران: الطيران الروسي ضرب حلب أخيراً بطلب منا

أعلن مسؤول إيراني كبير الثلاثاء أن الطيران الروسي تدخل أخيراً في #حلب بطلب من #طهران لدعم العمليات البرية التي ينفذها عسكريون إيرانيون ضد الفصائل المعارضة.

وصرح الأميرال علي شمخاني المكلف التنسيق بين #إيران وروسيا والنظام السوري للتلفزيون الرسمي الإيراني أن الطيران الروسي تدخل "بطلب من مستشارين عسكريين إيرانيين" يدعمون جيش النظام السوري.

وصرح شمخاني الذي يتولى الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيراني أن بلاده "جذبت #روسيا القوية إلى جانبها" لمواجهة الفصائل المعارضة في سوريا.

في 16 آب/أغسطس استخدمت روسيا للمرة الأولى قاعدة جوية في إيران لشن ضربات في سوريا.

الاثنين أعلنت إيران عن انتهاء استخدام روسيا لقاعدة نوجه في #همدان غرب إيران لشن غارات في سوريا، في الوقت الحالي، وأكد شمخاني أن الطائرات الروسية "غادرت إيران الخميس الفائت"، لكن رئيس البرلمان الإيراني نفى أن يكون استخدامها قد انتهى فعلاً.