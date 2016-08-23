طهران تكذب نفسها: روسيا لا تزال تستخدم قاعدة همدان

أكد علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، أن روسيا لم توقف رحلاتها العسكرية من قاعدة همدان الجوية لضرب مواقع في سوريا، نافياً ما صرح به يوم أمس متحدث الخارجية عن توقف استخدام هذه القاعدة الجوية، حسب ما جاء في وكالة (فارس نيوز) الثلاثاء.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء نقلت أمس عن المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي قوله "ليس لروسيا قواعد في إيران ولا تتمركز هنا. قاموا بهذه (العملية) وانتهى الأمر في الوقت الحالي".

وأكد رئيس البرلمان الإيراني - الذي كان يتحدث رداً على نائب معارض لمنح #قاعدة_همدان الجوية للروس - أن بلاده تعمل مع #روسيا ولها تحالف معها وصفه بأنه "لصالح المسلمين في المنطقة"، حسب تعبيره.

وكانت #الخارجية_الأميركية شككت بإعلان توقف استخدام القاعدة الإيرانية من قبل الطائرات الروسية وقالت إنه ليس واضحاً ما إذا كان الاستخدام الروسي للقاعدة توقف فعليا.ً

استمرار الخلاف بشأن القاعدة

وانتقد علي لاريجاني بشدة تصريحات حسين دهقان وزير الدفاع الإيراني عن #البرلمان_الإيراني حول قرار بلاده بمنح قاعدة #همدان للروس، وقال إن على دهقان أن "يراعي الأدب" في الحديث عن وظائف البرلمان.

وكان دهقان صرح أن قرار استخدام المقاتلات الروسية من قاعدة همدان لشن غارات ضد مواقع في سوريا اتخذه النظام والمجلس الأعلى للأمن القومي ولا علاقة للبرلمان في ذلك.

واستمر الخلاف في #طهران حول منح القاعدة الايرانية لروسيا وقال النائب محمود صادقي في كلمته الثلاثاء أمام البرلمان إن 20 نائباً طالبوا بعقد جلسة معلقة مع المسؤولين للتوضيح حول أسباب منح قاعدة همدان الجوية .

وأضاف النائب عن مدينة طهران أن المادة 69 من #الدستور الإيراني تنص على عقد جلسة مغلقة في حالة الطوارئ بعد تسليم طلب من رئيس الجمهورية أن أحد الوزراء أو 10 نواب، موكداً ضرورة عدم تجاهل مطالبة 20 نائباً بعقد الجلسة.