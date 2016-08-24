إيران.. اعتقال أهوازيين من ناشطي مواقع التواصل

شنت قوات الأمن الإيرانية حملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 20 شاباً عربياً في بلدة الحمزة، التابعة لمنطقة القنيطرة (دزفول) شمال #الأهواز بتهم النشاط في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأفادت منظمات حقوقية أن قوات الأمن مدعومة بالشرطة شنت في الساعة الثالثة فجر الثلاثاء 23 آب/أغسطس، منازل هؤلاء الشبان واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

ونشرت وكالة "هرانا" الحقوقية أسماء 16 معتقلا من هؤلاء المواطنين العرب من سكان بلدة الحمزة، والذين اقتيدوا إلى مكان مجهول من قبل قوات الأمن، وبينهم حاصل على درجة الدكتوراه، وشاعر.

وقالت مصادر محلية إن عدد المعتقلين تجاوز 20 شخصاً، وهؤلاء الشباب كانوا ناشطين في المجال الثقافي في شبكات #التواصل_الاجتماعي.

من جهتها، دانت منظمة #حقوق_الإنسان الأهوازية هذه الاعتقالات التي وصفتها بالعشوائية، وطالبت بالإفراج عن هؤلاء الشبان دون قيد أو شرط، حيث إنهم لم يرتكبوا أي جريمة بنشاطهم القانوني والعادي عبر شبكات التواصل الاجتماعي"، بحسب بيان صادر عن المنظمة.