إيران.. السكان استطالوا 16 سنتيمترا خلال قرن

كشفت دراسة حديثة من "رويال كولج" في لندن أن أطوال السكان في إيران ارتفعت 16 سنتيمترا خلال القرن الماضي، فيما أصبحت مسألة البحث عن ملابس مناسبة تواجه طوال القامة، وهي مشكلة تواجهها بهارى التي يبلغ طولها 185 سنتيمترا وزوجها اراش الذي يزيدها بحوالي 7 سنتيمترات.

وتشير الدراسة الى أن #طول_القامة لدى الرجال والنساء في #إيران ارتفع بشكل ملفت خلال السنوات المئة الأخيرة.

وبحسب الدراسة، ارتفع متوسط الطول لدى الرجال في إيران 16 سنتيمترا، ما دفع المتاجر إلى التوسع في بيع مقاسات الملابس الكبيرة.

وتحل إيران في المرتبة 67 على مستوى العالم من ناحية طول القامة لدى السكان، بعد أن كانت في المرتبة 181 خلال القرن الماضي.

وشمل البحث المذكور فحص طول الرجال والنساء في عمر 18 سنة عبر 200 بلد بين عامي 1914 و2014.

وأثبتت الدراسة التي أجريت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أن الرجال #الألمان ونساء #ليتوانيا هم الأطول على مستوى العالم.