"مناوشات" إيرانية أميركية في الخليج العربي

قال مسؤول دفاعي أميركي، الخميس، إن سفينة تابعة للبحرية الأميركية أطلقت طلقات تحذيرية بعد اقتراب زورق هجومي إيراني من سفينتين حربيتين أميركيتين في شمال الخليج العربي، الأربعاء. وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن ثلاث طلقات تحذيرية أطلقت بعدما لم يستجب الزورق للتحذير بالطلقات الضوئية.

وأضاف المسؤول أن الواقعة بدأت بثلاثة زوارق إيرانية، لكن لم يكن هناك سوى زورق إيراني واحد لدى إطلاق الطلقات التحذيرية. وتابع أن زورقاً إيرانياً اقترب في مرحلة ما إلى مسافة 193 مترا من سفينة أميركية.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم البحرية الاميركية، بيل اوربان، الخميس، أنه خلال حادث الأربعاء، وجهت السفينة "ثلاث طلقات تحذيرية من مدفع عيار 50 ملم، ما دفع الزورق الإيراني إلى الابتعاد".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الأربعاء، عن حادث آخر شهد تحرش زوارق إيرانية بسفينة حربية أميركية قرب مضيق هرمز يوم الثلاثاء.