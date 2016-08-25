البنتاغون: زوارق إيرانية اقتربت من مدمرة أميركية بهُرمز

قال مسؤول دفاعي أميركي، الأربعاء، إن أربع سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني "تحرشت" بمدمرة أميركية الثلاثاء بالقيام "بعملية اعتراض بسرعة عالية" في محيط مضيق هرمز.

وأضاف المسؤول الدفاعي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن سفينتين إيرانيتين اقتربتا لمسافة نحو 300 متر من المدمرة نيتز في تصرف "غير آمن وغير احترافي".

وقال المسؤول: "سرعة الاقتراب الايرانية العالية ...خلقت موقفا خطيرا ومزعجا كان سيدفع على الأرجح إلى تصعيد أكبر يشمل إجراءات دفاعية إضافية".

وتشتبه قوات الحرس الثوري الإيرانية في النشاط العسكري الأميركي قرب الحدود الإيرانية. وتدير قوات الحرس الثوري أراضي ووحدات عسكرية منفصلة عن القوات المسلحة النظامية وتنظم مناورات حربية بشكل متكرر في الخليج.



وفي يناير احتجزت قوات الحرس الثوري 10 بحارة أميركيين كانوا على متن زورقي دورية بعد دخولهما دون قصد المياه الإقليمية الإيرانية. وأطلق سراحهم في اليوم الثاني بعد قضاء 15 ساعة تقريبا قيد الاحتجاز.